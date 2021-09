“Non credete a tutto quello che vi dicono”: l’ultimo volo del pilota di Alitalia dopo 40 anni di carriera | VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Alitalia, l’ultimo volo del comandante dopo 40 anni di carriera VIDEO “Non credete a tutto ciò che cercheranno di farvi credere”: così un comandante dell’Alitalia si congeda dai passeggeri prima di effettuare il suo ultimo volo dopo 40 anni di carriera, 10 come pilota militare e 30 come comandante dell’ormai ex compagnia di bandiera italiana. Il VIDEO, realizzato da un passeggero e diventato virale sul web, vede il pilota, affiancato dal responsabile di cabina, prendere la parola prima del suo ultimo volo, destinazione Roma. “Sono il comandante oggi nel volo per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021)del comandante40di“Nonciò che cercheranno di farvi credere”: così un comandante dell’si congeda dai passeggeri prima di effettuare il suo ultimo40di, 10 comemilitare e 30 come comandante dell’ormai ex compagnia di bandiera italiana. Il, realizzato da un passeggero e diventato virale sul web, vede il, affiancato dal responsabile di cabina, prendere la parola prima del suo ultimo, destinazione Roma. “Sono il comandante oggi nelper ...

