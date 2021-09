No Time to Die: le prime reazioni al film, "il finale perfetto per Daniel Craig” (Di mercoledì 29 settembre 2021) prime reazioni a caldo molto positive per il nuovo James Bond, No Time to Die, l'ultimo con Daniel Craig in veste di protagonista, da domani nei cinema italiani. Variety ha raccolto le prime reazioni a caldo dopo l'attesa visione di No Time to Die, reazioni decisamente positive che lodano l'ultimo capitolo della saga di James Bond definendolo "il finale perfetto per Daniel Craig". Ci sono voluti due anni per vedere finalmente No Time to Die. I continui slittamenti dovuti all'emergenza sanitaria hanno fatto saltare i programmi più volte, ma secondo la critica l'esito del film diretto da Cary Fukunaga vale l'attesa. In No ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)a caldo molto positive per il nuovo James Bond, Noto Die, l'ultimo conin veste di protagonista, da domani nei cinema italiani. Variety ha raccolto lea caldo dopo l'attesa visione di Noto Die,decisamente positive che lodano l'ultimo capitolo della saga di James Bond definendolo "ilper". Ci sono voluti due anni per vedere finalmente Noto Die. I continui slittamenti dovuti all'emergenza sanitaria hanno fatto saltare i programmi più volte, ma secondo la critica l'esito deldiretto da Cary Fukunaga vale l'attesa. In No ...

Advertising

SkyTG24 : 007 No Time to Die, il red carpet per la premiere a Londra - compgirodivite : 007, a Londra la premiere di «No Time to Die», nei cinema dopo i rinvii dovuti alla pandemia - cuddleb00 : RT @CenayangFilm: Mantannya Ben Affleck di premiere No Time To Die - cinemaniaco_fb : ?????????????? No Time to Die: le prime reazioni al film, 'il finale perfetto per Daniel Craig” - cekpahla : RT @CenayangFilm: Mantannya Ben Affleck di premiere No Time To Die -