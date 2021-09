No time to die: la figlia di Daniel Craig sul red carpet con il padre per la premiere del film (FOTO) (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ella Loudon, la figlia di Daniel Craig, era presente alla premiere di No time to Die la scorsa notte ed è stata FOTOgrafata assieme al padre in tutto il suo splendore. Ella Loudon, l'affascinante figlia di Daniel Craig, la scorsa notte ha fatto una rara apparizione pubblica al fianco di suo padre in occasione della premiere di No time To Die: potete vedere le FOTO di seguito. Sebbene l'interprete di James Bond sia uno degli uomini più famosi al mondo, Ella ha scelto di vivere la sua vita lontana dai riflettori, pur condividendo con il padre la passione per il cinema. La ragazza, a quanto pare, ha deciso di seguire le orme di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ella Loudon, ladi, era presente alladi Noto Die la scorsa notte ed è statagrafata assieme alin tutto il suo splendore. Ella Loudon, l'affascinantedi, la scorsa notte ha fatto una rara apparizione pubblica al fianco di suoin occasione delladi NoTo Die: potete vedere ledi seguito. Sebbene l'interprete di James Bond sia uno degli uomini più famosi al mondo, Ella ha scelto di vivere la sua vita lontana dai riflettori, pur condividendo con illa passione per il cinema. La ragazza, a quanto pare, ha deciso di seguire le orme di ...

