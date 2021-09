No | il servizio sanitario inglese non cerca figuranti per fingersi pazienti in ospedale

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ci sono realtà – gruppi su Facebook così come gruppi Telegram – in cui si condividono screen di annunci totalmente decontestualizzati che strizzano l’occhio a ipotesi assurde. Uno di questi, in Italia, è sicuramente Buffonate di Stato. La pagina Facebook – che ormai è stata chiusa da tempo – rimane attiva poiché le persone continuano a condividere i video e i meme realizzati dall’admin Gabriele Pinto. Una delle ultime bufale emerse è quella delche reclutache si finganoin. Parliamo di attori che verrebbero pagati, secondo quello che si allude nel post che viene condiviso, per fare ifinti. LEGGI ANCHE >>> Perché l’App Immuni britannica ha funzionato (e quella italiana ...