No, a Pescara nessuno è stato arrestato “solo” perché non indossava la mascherina in chiesa | VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Negano i vaccini, negano il green pass, negano la mascherina. Ma riescono anche a negare l’evidenza che emerge dai VIDEO (girati da loro) e dai racconti ufficiali. Domenica scorsa (26 settembre) in una chiesa di Pescara è andato in scena un pandemonio. Tutto è iniziato con l’ingresso, durante una funzione religiosa, di un gruppo di persone che hanno iniziato a interrompere la messa cercando di convincere i fedeli a togliersi la mascherina (prevista, insieme al distanziamento sociale) dai protocolli. Queste le immagini riprese proprio da una delle donne che aveva partecipato a quella “protesta”. Pescara, la vera storia dell’uomo arrestato (ma non perché senza mascherina) Un’altra storia paradossale che sembra collegarsi (per tematiche) ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Negano i vaccini, negano il green pass, negano la. Ma riescono anche a negare l’evidenza che emerge dai(girati da loro) e dai racconti ufficiali. Domenica scorsa (26 settembre) in unadiè andato in scena un pandemonio. Tutto è iniziato con l’ingresso, durante una funzione religiosa, di un gruppo di persone che hanno iniziato a interrompere la messa cercando di convincere i fedeli a togliersi la(prevista, insieme al distanziamento sociale) dai protocolli. Queste le immagini riprese proprio da una delle donne che aveva partecipato a quella “protesta”., la vera storia dell’uomo arre(ma nonsenza) Un’altra storia paradossale che sembra collegarsi (per tematiche) ...

Advertising

neXtquotidiano : No, a #Pescara nessuno è stato arrestato “solo” perché non indossava la mascherina in chiesa | VIDEO… - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: Pescara, nessuno regge l'urto dei biancazzurri - tuttopescara1 : Pescara, nessuno regge l'urto dei biancazzurri - isablom1 : @ore14rai2 Abbiamo dimenticato tutte le incongruenze? Ma perche nessuno da spiegazioni , anche la collega di anna c… - shiintsuki : non può salire a pescara con me venerdì, però dopo che si trasferisce vado due giorni da lui punto nessuno mi fermerà -