Neve? No, grandine. Strade coperte di bianco a Gornate Olona | FOTO (Di mercoledì 29 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Strade coperte di bianco ma non è Neve: fa impressione la quantità di grandine caduta nella notte nella zona della Valle Olona, sopra Tradate. Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Varese si riferiscono a Gornate Olona, comune a nord di Tradate, meno di 15 chilometri da Mozzate e Cislago, dove tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Neve? No, grandine. Strade coperte di ... Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 29 settembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordima non è: fa impressione la quantità dicaduta nella notte nella zona della Valle, sopra Tradate. Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco del comando provinciale di Varese si riferiscono a, comune a nord di Tradate, meno di 15 chilometri da Mozzate e Cislago, dove tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo? No,di ...

Advertising

AlessandroBonon : RT @remeteo: Leggermente imbiancato il #Cusna, ma ancora no, non è neve. È grandine caduta durante un intenso temporale: ultimo rilevamento… - remeteo : Leggermente imbiancato il #Cusna, ma ancora no, non è neve. È grandine caduta durante un intenso temporale: ultimo… - blueandguk : mio fratello mi ha portato il caffè a letto con tanto di vassoio, la neve la grandine i temporali - Saretta_Gas87 : ALLERTA METEO, ripeto, ALLERTA METEO… si preannuncia grandine e neve…. allarme anche all’Inferno, Satana conferma c… - ValBrembanaWeb : Grandine in città e la prima neve in montagna -