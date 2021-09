Netflix si lancia nel gaming: ecco i primi giochi disponibili in Italia (Di mercoledì 29 settembre 2021) Per Netflix è arrivato il momento di dare il via alla sua avventura nel mondo del gaming e l'Italia è uno dei primi Paesi scelti L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 29 settembre 2021) Perè arrivato il momento di dare il via alla sua avventura nel mondo dele l'è uno deiPaesi scelti L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Netflix si lancia nel gaming: ecco i primi giochi disponibili in Italia #netflix - infoitscienza : Netflix lancia i primi 5 videogiochi in Italia, disponibili gratis su Android - Nerdmovieprod : Netflix lancia i primi 5 videogiochi in Italia, #netflix #NetflixGiochi #NetflixGiochiAndroid #NetflixVideogiochi - infoitscienza : Netflix lancia i primi videogiochi gratis in Italia: ecco come scaricarli! - spaziogames : Ci siamo, i videogiochi di Netflix arrivano anche in Italia! Sono disponibili da ora, e qui trovate tutte le inform… -