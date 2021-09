Netflix lancia i suoi primi videogiochi in Italia, ecco come scaricarli subito (Di mercoledì 29 settembre 2021) A poche settimane dall’inizio del test in Polonia, Netflix ha aperto il suo nuovo catalogo gaming di videogiochi anche in Italia e in Spagna. Dal 29 settembre, dunque, Netflix apre in Italia un nuovo capitolo della sua crescita, lanciando così un servizio simile ad Apple Arcade ma inserito gratuitamente all'interno dell'abbonamento per tutti gli utenti, senza pubblicità né acquisti in-app. All’inizio la libreria dei giochi sarà composta da 5 titoli disponibili per il download su Android: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops. Netflix NetflixI giochi disponibili verranno visualizzati nel feed della tua home page: basterà toccare l'icona di un gioco per saperne di più oppure scegliere di scaricarlo con ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) A poche settimane dall’inizio del test in Polonia,ha aperto il suo nuovo catalogo gaming dianche ine in Spagna. Dal 29 settembre, dunque,apre inun nuovo capitolo della sua crescita,ndo così un servizio simile ad Apple Arcade ma inserito gratuitamente all'interno dell'abbonamento per tutti gli utenti, senza pubblicità né acquisti in-app. All’inizio la libreria dei giochi sarà composta da 5 titoli disponibili per il download su Android: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast, Teeter Up e Shooting Hoops.I giochi disponibili verranno visualizzati nel feed della tua home page: basterà toccare l'icona di un gioco per saperne di più oppure scegliere di scaricarlo con ...

