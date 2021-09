Netflix acquisisce Night School Studio, creatori degli apprezzatissimi Oxenfree e Afterparty (Di mercoledì 29 settembre 2021) Solo nella giornata di ieri Netflix ha annunciato la disponibilità anche in Italia dei primi 5 giochi gratis per tutti gli abbonati e oggi torniamo a parlarvi della piattaforma streaming con un'altra notizia legata ai videogiochi. Netflix ha infatti acquisito Night School Studio, team che in questi anni si è fatto conoscere soprattutto per il lavoro sugli ottimi indie Oxenfree e Afterparty e che diventa il primo Studio di sviluppo nelle mani di Netflix. Questo passo potrebbe essere considerato un indizio di come l'impegno nell'universo videoludico non venga assolutamente preso con leggerezza. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021) Solo nella giornata di ieriha annunciato la disponibilità anche in Italia dei primi 5 giochi gratis per tutti gli abbonati e oggi torniamo a parlarvi della piattaforma streaming con un'altra notizia legata ai videogiochi.ha infatti acquisito, team che in questi anni si è fatto conoscere soprattutto per il lavoro sugli ottimi indiee che diventa il primodi sviluppo nelle mani di. Questo passo potrebbe essere considerato un indizio di come l'impegno nell'universo videoludico non venga assolutamente preso con leggerezza. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Netflix ha appena acquisito i creatori di #Oxenfree e #Afterparty, #NightSchoolStudio - LaLeggivendola : Netflix acquisisce la Roald Dahl Story Company: cosa significa per il futuro dello streaming? - gigibeltrame : Netflix acquisisce l’intero catalogo di Roald Dahl: cosa significa #digilosofia - walterwhiteITA : Netflix acquisisce la Roald Dahl Story Company: cosa significa per il futuro dello streaming?… - RBcasting : Netflix e Roald Dahl Story Company (RDSC) insieme per portare alcune delle storie più amate ai fan di oggi e di dom… -