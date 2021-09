Nel Catanese sequestrato terreno di 3mila mq usato come discarica (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta I militari della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato a Motta Sant'Anastasia un terreno di oltre 3mila metri quadrati adibito a deposito incontrollato di rifiuti. Nel di proprietà ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 29 settembre 2021) commenta I militari della guardia di finanza di Catania hannoa Motta Sant'Anastasia undi oltremetri quadrati adibito a deposito incontrollato di rifiuti. Nel di proprietà ...

Advertising

QdSit : Un terreno di oltre tremila metri quadrati adibito a “deposito incontrollato di rifiuti” è stato sequestrato a Mott… - NewSicilia : +++Nell'area erano stati costruiti anche cinque capannoni in assenza di autorizzazione+++ #Newsicilia - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Nel Catanese sequestrato terreno di 3mila mq usato come discarica #cronacacatania - MediasetTgcom24 : Nel Catanese sequestrato terreno di 3mila mq usato come discarica #cronacacatania - Bart1705 : RT @LiveSicilia: Ruba 16 climatizzatori in negozio, un arresto nel Catanese -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Catanese Catania - Turris, precedenti: Si rigioca al 'Massimino' dopo 21 anni Era il 20 settembre del 1998 , l'impianto catanese si chiamava ancora semplicemente "Cibali", si ... Oltre al 2 - 0 del 1998 - 99, già descritto nel paragrafo precedente, i rossazzurri hanno superato i ...

Rifiuti speciali, sequestrata discarica a Motta Sant'Anastasia ... nei guai Cerbo, lo "scarface" catanese L'intervento si è quindi concluso con il sequestro della ... L'operazione rientra nel settore delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell'ambiente ...

Rifiuti speciali, discarica abusiva sequestrata nel Catanese Quotidiano di Sicilia Discarica abusiva nel Catanese, trovati rifiuti edilizi e pneumatici usati: scattano sequestro e denunce MOTTA SANT'ANASTASIA - Un terreno di oltre 3mila metri quadrati adibito a deposito incontrollato di rifiuti è stato sottoposto a sequestro dai militari ...

Nel Catanese sequestrato terreno di 3mila mq usato come discarica I militari della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato a Motta Sant'Anastasia un terreno di oltre 3mila metri quadrati adibito a deposito incontrollato di rifiuti. Nel di proprietà di un'azi ...

Era il 20 settembre del 1998 , l'impiantosi chiamava ancora semplicemente "Cibali", si ... Oltre al 2 - 0 del 1998 - 99, già descrittoparagrafo precedente, i rossazzurri hanno superato i ...... nei guai Cerbo, lo "scarface"L'intervento si è quindi concluso con il sequestro della ... L'operazione rientrasettore delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell'ambiente ...MOTTA SANT'ANASTASIA - Un terreno di oltre 3mila metri quadrati adibito a deposito incontrollato di rifiuti è stato sottoposto a sequestro dai militari ...I militari della guardia di finanza di Catania hanno sequestrato a Motta Sant'Anastasia un terreno di oltre 3mila metri quadrati adibito a deposito incontrollato di rifiuti. Nel di proprietà di un'azi ...