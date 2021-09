Nel 2022 Perugia ospiterà il Festival europeo dello sport per tutti TAFISA (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Città di Perugia è pronta ad ospitare la 2a edizione dei TAFISA European sport For All Games. L’iniziativa, a carattere internazionale e patrocinata dal Coni Umbria e dal Coni Nazionale, è stata presentata ad un anno esatto di distanza, visto che si terrà dal 23 al 29 settembre 2022, nella sala Rossa di Palazzo dei Priori dai vertici dell’organizzazione nelle figure del segretario generale, Wolfgang Baumann, del junior Director, Jean-Francois Laurent, e da quelli della FIGeST, la Federazione Italiana Giochi e sport Tradizionali, rappresentata dal presidente nazionale, Enzo Casadidio, dal segretario generale, Sergio Manganelli, dal presidente Figest Umbria, Giuseppe Merli, dal consigliere e tecnico federale, Valeriano Vitellozzi, alla presenza dell’assessore allo sport, al Commercio ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Città diè pronta ad ospitare la 2a edizione deiEuropeanFor All Games. L’iniziativa, a carattere internazionale e patrocinata dal Coni Umbria e dal Coni Nazionale, è stata presentata ad un anno esatto di distanza, visto che si terrà dal 23 al 29 settembre, nella sala Rossa di Palazzo dei Priori dai vertici dell’organizzazione nelle figure del segretario generale, Wolfgang Baumann, del junior Director, Jean-Francois Laurent, e da quelli della FIGeST, la Federazione Italiana Giochi eTradizionali, rappresentata dal presidente nazionale, Enzo Casadidio, dal segretario generale, Sergio Manganelli, dal presidente Figest Umbria, Giuseppe Merli, dal consigliere e tecnico federale, Valeriano Vitellozzi, alla presenza dell’assessore allo, al Commercio ...

