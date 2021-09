Nei verbali nessun coinvolgimento per il Carroccio. Il giallo del flacone attribuito al guru (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Il flacone con del liquido (sul cui contenuto l'Autorità giudiziaria sta compiendo i necessari accertamenti) non era di Luca Morisi, il quale - evidentemente - non può averlo ceduto a terzi" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 settembre 2021) "Ilcon del liquido (sul cui contenuto l'Autorità giudiziaria sta compiendo i necessari accertamenti) non era di Luca Morisi, il quale - evidentemente - non può averlo ceduto a terzi"

Advertising

tannaule : RT @squopellediluna: o verbali di Trenitalia su biglietti non pagati e proteste verso i controllori - squopellediluna : o verbali di Trenitalia su biglietti non pagati e proteste verso i controllori - Mario82673246 : RT @mov24agosto: 'ROMA, DELL'ANTIMAFIA SULLE REGIONALI. 'PRONTO 1 MILIONE PER COMPRARE I VOTI'. IL SUPERTESTE ACCUSA IL CAPO DELLA LEGA' N… - OfficinaDiMarK : @Monicalefede C'è il fuoco della passione, della relazione romantica. La realtà ha preso il posto della fiaba, ma i… - Spartaculo1 : RT @GavinoSanna1967: Così si spiegano violenza e incontinenza verbali contro i nuovi mostri, le misure dichiaratamente punitive nei loro co… -