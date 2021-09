Natalia Titova | il triste motivo per cui ha lasciato Ballando | “la mia malattia stava… ”

Leggi su altranotizia

(Di mercoledì 29 settembre 2021)è una ballerina tra le più ammirate della nostra televisione. Grazie alla partecipazione a trasmissioni di successo il suo sorriso e il suo talento sono entrati in milioni di case facendola diventare una beniamina del pubblico. La sua bellissima storia d’amore con l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino non ha fatto altro che aumentare la sua popolarità. Poi la dolorosa decisione di lasciarecon le stelle, che lei stessa ha reso noto il vero. Quale sarà?-Altranotizianasce a passo di danza nel 1974, a Mosca. Inizia a danzare quando ancora non ha compiuto tre anni. Non si è più fermata. Grazie alla danza ha girato il mondo e ha conquistato importanti riconoscimenti insieme al ballerino Simone De ...