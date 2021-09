Napoli, torna il rebus portieri: Meret titolare con lo Spartak, ma Ospina ha il posto fisso (Di mercoledì 29 settembre 2021) In casa Napoli torna ad infiammarsi il ballottaggio in porta tra Meret e Ospina Alex Meret è tornato in forma a pieno regime e adesso scalpita per ritrovare il posto tra i pali del Napoli. Dopo il suo infortunio, però, Ospina ha conquistato la fiducia di Spalletti garantendo all’allenatore affidabilità e capacità di costruire la manovra dal basso. Ed ecco allora che torna di moda in casa azzurra il rebus portieri. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in Europa League contro lo Spartak Mosca dovrebbe toccare a Meret, ma in campionato in terra viola con la Fiorentina, il tecnico azzurro non dovrebbe privarsi di Ospina; facendo così ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) In casaad infiammarsi il ballottaggio in porta traAlexto in forma a pieno regime e adesso scalpita per ritrovare iltra i pali del. Dopo il suo infortunio, però,ha conquistato la fiducia di Spalletti garantendo all’allenatore affidabilità e capacità di costruire la manovra dal basso. Ed ecco allora chedi moda in casa azzurra il. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in Europa League contro loMosca dovrebbe toccare a, ma in campionato in terra viola con la Fiorentina, il tecnico azzurro non dovrebbe privarsi di; facendo così ...

