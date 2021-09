Napoli-Spartak Mosca, Spalletti: “Sento il cuore di Napoli. Cambierò 3-4 giocatori. Mi dispiace per Ghoulam.” VIDEO (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luciano Spalletti parla alla vigilia della sfida tra Napoli e Spartak Mosca. Il tecnico azzurro annuncia il turnover e avvisa: “Hanno perso la prima, avranno voglia di rivalsa”. Spalletti SU Napoli – Spartak Mosca Sei vittorie su sei in campionato e ora, di nuovo, l’Europa League. Il Napoli torna in campo per affrontare lo Spartak Mosca nella seconda giornata dei gironi, forte del bel 2-2 ottenuto in rimonta a Leicester nella gara d’esordio, e tocca a Luciano Spalletti, seduto accanto a Lorenzo Insigne, presentare il match in conferenza stampa. “Cosa mi aspetto da domani sera? Aggiungere qualcosa alle ultime partite disputate. Le 5 ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lucianoparla alla vigilia della sfida tra. Il tecnico azzurro annuncia il turnover e avvisa: “Hanno perso la prima, avranno voglia di rivalsa”.SUSei vittorie su sei in campionato e ora, di nuovo, l’Europa League. Iltorna in campo per affrontare lonella seconda giornata dei gironi, forte del bel 2-2 ottenuto in rimonta a Leicester nella gara d’esordio, e tocca a Luciano, seduto accanto a Lorenzo Insigne, presentare il match in conferenza stampa. “Cosa mi aspetto da domani sera? Aggiungere qualcosa alle ultime partite disputate. Le 5 ...

