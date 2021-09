Napoli-Spartak Mosca: le novità Mertens e Demme per Spalletti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Napoli-Spartak Mosca all’insegna del turnover per Luciano Spalletti che può contare anche su Diego Demme e Dries Mertens. Il tecnico del Napoli in vista della sfida di Europa League è pronto a far ruotare la sua rosa, anche perché ha a disposizione molti giocatori. Gli unici insostituibili in questo momento, per motivi diversi, sembrano Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Così Fedele giudica Anguissa prima dell’avvio del campionato – VIDEO. Spalletti nel turnover con lo Spartak è pronto a cambiare almeno tre o quattro calciatori. Nelle rotazioni si possono inserire anche Demme e Mertens. I due giocatori sono reduci da due operazioni, rispettivamente al ginocchio ed alla spalla. ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 settembre 2021)all’insegna del turnover per Lucianoche può contare anche su Diegoe Dries. Il tecnico delin vista della sfida di Europa League è pronto a far ruotare la sua rosa, anche perché ha a disposizione molti giocatori. Gli unici insostituibili in questo momento, per motivi diversi, sembrano Koulibaly, Anguissa, Fabian Ruiz, Insigne e Osimhen. Così Fedele giudica Anguissa prima dell’avvio del campionato – VIDEO.nel turnover con loè pronto a cambiare almeno tre o quattro calciatori. Nelle rotazioni si possono inserire anche. I due giocatori sono reduci da due operazioni, rispettivamente al ginocchio ed alla spalla. ...

