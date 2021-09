Napoli-Spartak Mosca, la conferenza di Spalletti LIVE (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, presenta in conferenza stampa la partita di Europa League contro lo Spartak Mosca. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luciano, allenatore del, presenta instampa la partita di Europa League contro lo. L'articolo ilsta.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliSpartak sarà diretta dall’arbitro slovacco Kruzliak. ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Napoli-Spartak Mosca, biglietti in vendita da domani alle ore 12:00. ?? #ForzaNapoliSempre - sscalcionapoli1 : Le quote di Napoli-Spartak: i bookmakers danno poche speranze agli ospiti - napolista : L’allenatore del Napoli presenta la gara valida per la seconda giornata della fase a gironi dell’Europa League - 1926_cri : Noi viviamo o di passato o di futuro: si parla o di Napoli-Verona o della Coppa d'Africa, ma non si parla del prese… -