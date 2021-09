Napoli-Spartak Mosca | Insigne | “Che emozione le 400 presenze in azzurro Siamo un gruppo forte e vogliamo fare strada in Europa”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Lorenzoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di: “Brucia ancora non essere in Champions ma l’League è un obiettivo importante”.SU“Io sto bene, anche i miei compagni. Abbiamo fatto un grande allenamento come sempre e preparato bene la partita. Dobbiamo rimanere concentrati e con i piedi bene a terra perché laè lunga sia in campionato che in. Non dobbiamo farci travolgere dall’entusiasmo che ci circonda, ma concentrarci sul lavoro e arrivare al massimo ad ogni partita. Dovremo essere pronti ail nostro gioco e arrivare a tutti i costi alla vittoria”. Luciano Spalletti: “Abbiamo parlato tanto, ...