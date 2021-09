Napoli, ordinanza antismog: da lunedì al venerdì stop alle auto Euro 0 ed Euro 1 fino alle 18,30 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con una disposizione dirigenziale il Comune di Napoli ha adottato dei provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria. L’atto prevede il divieto di circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le auto Euro 0 ed Euro 1, comprese quelle classificate come auto d’epoca o storica, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 dalle ore 8,30 alle ore 18,30, con eventuale sospensione in caso di ballottaggio nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2021, è vietata la circolazione su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie: ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Con una disposizione dirigenziale il Comune diha adottato dei provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria. L’atto prevede il divieto di circolazione su tutto il territorio cittadino di tutte le0 ed1, comprese quelle classificate comed’epoca o storica, dalalore 8.30ore 18.30. Dal 6 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 dore 8,30ore 18,30, con eventuale sospensione in caso di ballottaggio nei giorni dal 16 al 19 ottobre 2021, è vietata la circolazione su tutto il territorio cittadino delle seguenti categorie: ...

