Napoli: l'Inter torna su Insigne, a gennaio possibile nuova offerta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella scorsa finestra di mercato l' Inter si era fatta avanti per il capitano del Napoli ed ora, stando a quanto riferisce il quotidiano, i nerazzurri potrebbero rivedersi con il procuratore del ... Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella scorsa finestra di mercato l'si era fatta avanti per il capitano deled ora, stando a quanto riferisce il quotidiano, i nerazzurri potrebbero rivedersi con il procuratore del ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - L'inter ha pareggiato 0-0 per tre match consecutivi contro una singola avversaria in tutte le competizioni per… - pisto_gol : Dopo 6gg l’Inter, che nello scorso campionato aveva la miglior difesa, è 5^ per gol subiti (7) dietro Napoli Milan… - FBiasin : #Raiola: “L'Inter non so se è cinese o americana, la Roma americana, il Napoli romano…”. Il calcio italiano gli ha… - infoitsport : Zazzaroni: “Il Napoli mi piace tanto. L’Inter è meno forte dello scorso anno” - Milannews24_com : Gianfranco #Zola esprime la sua opinione sulla lotta #Scudetto ??? -