Napoli | le pignorano lo yacht ma lei ne denuncia il furto | presa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Napoli pignorano

Agenzia ANSA

In poco più di 48 ore hanno quindi scoperto che l'imbarcazione era stata pignorata in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di. Provvedimento, tra l'altro, regolarmente ...In poco più di 48 ore hanno quindi scoperto che l'imbarcazione era stata pignorata in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di. Provvedimento, tra l'altro, regolarmente ...Una 35enne napoletana, amministratrice di una società di noleggio di grandi imbarcazioni, è stata denunciata per simulazione di reato: aveva ...Erano appena scattate le 13 di sabato quando l'amministratrice di una società di yacht chartering (noleggio grandi imbarcazioni) ha scoperto che uno dei natanti ormeggiati nello specchio d'acqua antis ...