Napoli, la bomba di Ponticelli era per il boss De Micco: da poco scarcerato, si faceva vedere con la pistola in pugno (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ancora una bomba a Ponticelli, un altro attentato di camorra e stavolta è stato solo il fato ad evitare che due innocenti, un bimbo e sua madre, potessero avere conseguenze serie da quello che... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ancora una, un altro attentato di camorra e stavolta è stato solo il fato ad evitare che due innocenti, un bimbo e sua madre, potessero avere conseguenze serie da quello che...

mattinodinapoli : Bomba a Ponticelli, nel mirino un pregiudicato affiliato al clan De Micco - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Ennesima #bomba di #Camorra a #Napoli???? - antonellaa262 : Cronaca di Napoli: ieri sera verso le 22 una bomba è esplosa in via Piscettaro (nel quartiere Ponticelli) procurand… - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, bomba rudimentale a Ponticelli: ferita una donna - ottopagine : Bomba a Ponticelli, Maresca: 'C'è emergenza sicurezza in città' #Napoli -