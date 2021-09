Napoli, il segreto di Spalletti: vola grazie al Mago di Sarri (Di mercoledì 29 settembre 2021) Luciano Spalletti ha riportato a Napoli Francesco Sinatti, preparatore atletico ai tempi di Sarri Il Napoli visto in questo inizio di stagione impressione per l’intensità del gioco, con il 60-70% delle partite giocate nella metà campo avversaria, e il fatto che sembri corra il doppio degli avversari. E il segreto di Spalletti lo svela La Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha infatti riportato in azzurro Francesco Sinatti, il “Mago” di Sarri che ha lavorato al Napoli già nei tre anni del Comandante. E proprio in quel, la squadra partenopea brillava dal punto di vista fisico, arrivando anche ad avere pochissimi infortuni. Il tutto grazie al preparatore atletico riportato a casa da Spalletti. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lucianoha riportato aFrancesco Sinatti, preparatore atletico ai tempi diIlvisto in questo inizio di stagione impressione per l’intensità del gioco, con il 60-70% delle partite giocate nella metà campo avversaria, e il fatto che sembri corra il doppio degli avversari. E ildilo svela La Gazzetta dello Sport. L’allenatore ha infatti riportato in azzurro Francesco Sinatti, il “” diche ha lavorato algià nei tre anni del Comandante. E proprio in quel, la squadra partenopea brillava dal punto di vista fisico, arrivando anche ad avere pochissimi infortuni. Il tuttoal preparatore atletico riportato a casa da. L'articolo ...

