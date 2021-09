Napoli, al “Maradona” sarà vietata la vendita di bevande (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con ordinanza sindacale, firmata dal vicesindaco di Napoli, Carmine Piscopo, è stato disposta l’ estensione del divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto di vendita e somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche in occasione dell’incontro di calcio di domani nello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Con ordinanza sindacale, firmata dal vicesindaco di, Carmine Piscopo, è stato disposta l’ estensione del divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, didiin bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido nonché divieto die somministrazione dialcooliche e superalcooliche in occasione dell’incontro di calcio di domani nello stadio “Diego Armando” di. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

