Najla Bouden Romdhane prima donna primo ministro del mondo arabo

Romdhane è stata nominata primo ministro tunisino nel tentativo di portare fuori il Paese da una grave crisi politica e sarà la prima donna a guidare un esecutivo in tutto il mondo arabo, ...Per la prima volta in Tunisia una donna viene incaricata premier. Il presidente Kais Saied ha incaricatoRomdhane infatti di formare il nuovo governo. Lo ha reso noto un comunicato della presidenza precisando che tale decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 16 del decreto ...La Tunisia ha eletto Najla Bouden Romdhane come primo ministro. E' la prima donna a ricoprire questo ruolo in tutto il mondo arabo ...