Nadef, pil a +6% quest'anno. "Politica di bilancio espansiva fino al 2024 per recuperare la crescita mancata. Poi la stretta". Tra i collegati alla manovra non c'è il salario minimo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sale a +6% la stima sul rimbalzo del pil 2021, dopo il crollo dell'anno del Covid, ma cala a +4,2% il tasso di crescita atteso nel 2022. E il debito/pil si riduce al 153,5 per cento, dopo l'impennata legata alla recessione e alle spese straordinarie per affrontare la crisi pandemica. La Nota di aggiornamento al Def approvata mercoledì dal consiglio dei ministri migliora in parte le previsioni inserite dal governo nel Def di aprile. Se tutte le condizioni si avvereranno, il livello del Pil reale "già nel 2022 risulterebbe lievemente superiore a quello del 2019?. Ma da recuperare c'è anche la mancata crescita causata dal virus. Per farlo, "l'intonazione della Politica di bilancio resterà espansiva fino a quando il Pil e l'occupazione ...

