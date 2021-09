Nadef, Draghi fa l’ottimista sul Pil. Meloni: «Ma sulla stangata del catasto s’è allineato al Pd» (Di mercoledì 29 settembre 2021) «La stima di crescita del Pil è al rialzo: tutti i previsori la danno al 6 per cento». Pur compassato come sempre, era difficile non cogliere la soddisfazione sul volto di Draghi mentre in conferenza stampa sciorinava i dati della Nadef, la Nota di aggiornamento al Def. In aprile, come sottolineerà anche il ministro dell’Economia Daniele Franco, quello stesso documento fissava il rimbalzo del Pil intorno al 4 per cento. «L’ingrediente di questa crescita – ha spiegato il premier – è il vaccino». Draghi lo intende soprattutto come Green pass, lo strumento che ha consentito il ritorno alla normalità del lavoro. «La sfida – ha aggiunto – è rendere ora questa crescita equa, duratura e strutturale, a livelli dei tassi di crescita più alto dei quelli precedenti alla pandemia che erano molto». Draghi: «L’ingrediente di questa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 settembre 2021) «La stima di crescita del Pil è al rialzo: tutti i previsori la danno al 6 per cento». Pur compassato come sempre, era difficile non cogliere la soddisfazione sul volto dimentre in conferenza stampa sciorinava i dati della, la Nota di aggiornamento al Def. In aprile, come sottolineerà anche il ministro dell’Economia Daniele Franco, quello stesso documento fissava il rimbalzo del Pil intorno al 4 per cento. «L’ingrediente di questa crescita – ha spiegato il premier – è il vaccino».lo intende soprattutto come Green pass, lo strumento che ha consentito il ritorno alla normalità del lavoro. «La sfida – ha aggiunto – è rendere ora questa crescita equa, duratura e strutturale, a livelli dei tassi di crescita più alto dei quelli precedenti alla pandemia che erano molto».: «L’ingrediente di questa ...

