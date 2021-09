Nadef, debito in calo al 153,5%, corre il Pil. Superbonus 110%, verso proroga al 2023 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Deficit scende al 9,4% nel 2021, vicino a 3% nel 2024. Da extradeficit 2022 spazio manovra da 22 miliardi Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 29 settembre 2021) Deficit scende al 9,4% nel 2021, vicino a 3% nel 2024. Da extradeficit 2022 spazio manovra da 22 miliardi

Advertising

Agenzia_Italia : La Nadef prevede che il Pil italiano crescerà del 6% quest'anno e del 4,7% il prossimo - Radio1Rai : Nota di aggiornamento al #DEF. Con la crescita del PIL più alta del previsto, e l'inversione di tendenza del debito… - PaoloTrombin : Ok dal Cdm alla Nadef. Crescita al 6%, il debito cala - Economia - ANSA - CarinoLodi : RT @Michele_Arnese: Nadef, ecco il testo integrale. Che cosa farà il governo su fisco, debito e non solo Ecco cosa si legge nella bozza de… - Affaritaliani : Nadef, debito pubblico in calo al 153, 5%: via libera alla riforma dell'Irpef -