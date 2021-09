Nadef, 1,2 miliardi per scuola e università. Sì alla riforma del reclutamento dei docenti. Debito in calo, boom Pil [PDF] (Di mercoledì 29 settembre 2021) C'è il via libera del Consiglio dei ministri alla Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza con le nuove stime relative ai conti pubblici. La previsione annuale di aumento del Pil sale al 6 per cento, dal 4,5 per cento ipotizzato nel Def in aprile. La pressione fiscale scenderà di circa 0,9 punti percentuali rispetto al 2020, collocandosi al 41,9% del Pil nel 2021. L'articolo Nadef, 1,2 miliardi per scuola e università. Sì alla riforma del reclutamento dei docenti. Debito in calo, boom Pil PDF . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) C'è il via libera del Consiglio dei ministri, ovvero la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza con le nuove stime relative ai conti pubblici. La previsione annuale di aumento del Pil sale al 6 per cento, dal 4,5 per cento ipotizzato nel Def in aprile. La pressione fiscale scenderà di circa 0,9 punti percentuali rispetto al 2020, collocandosi al 41,9% del Pil nel 2021. L'articolo, 1,2per. SìdeldeiinPil PDF .

