Musumeci, “Settimana di Musica Sacra di Monreale è in inno alla vita”, il programma (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal 19 al 26 ottobre la 63ª edizione della Settimana di Musica Sacra, prestigiosa rassegna, organizzata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con il supporto della Regione Siciliana e in sinergia con Comune e Arcidiocesi di Monreale. Tra i protagonisti del cartellone: Nicola Luisotti, impegnato nel Requiem verdiano con l’OSS e il Coro del Teatro Massimo di Palermo; Fabio Biondi alla guida di Europa Galante nell’omaggio a Vivaldi; l’organista e direttore Ton Koopman; Federico Maria Sardelli nel concerto di inaugurazione con l’OSS e sul podio di Modo Antiquo La dimensione del sacro che permea di sé Monreale ha la sua più solenne e regale incarnazione in un articolato e prezioso patrimonio monumentale, che si fa a sua volta potente racconto di Storia e Fede. ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 29 settembre 2021) Dal 19 al 26 ottobre la 63ª edizione delladi, prestigiosa rassegna, organizzata dFondazione Orchestra Sinfonica Siciliana con il supporto della Regione Siciliana e in sinergia con Comune e Arcidiocesi di. Tra i protagonisti del cartellone: Nicola Luisotti, impegnato nel Requiem verdiano con l’OSS e il Coro del Teatro Massimo di Palermo; Fabio Biondiguida di Europa Galante nell’omaggio a Vivaldi; l’organista e direttore Ton Koopman; Federico Maria Sardelli nel concerto di inaugurazione con l’OSS e sul podio di Modo Antiquo La dimensione del sacro che permea di séha la sua più solenne e regale incarnazione in un articolato e prezioso patrimonio monumentale, che si fa a sua volta potente racconto di Storia e Fede. ...

monrealeatoday : Musumeci, 'Settimana di Musica Sacra di Monreale è in inno alla vita', il programma - FraLauricella : RT @FraLauricella: La #lega lancia Minardo per la #regione. @Musumeci_Staff vuole chiarezza. 90 euro a settimana per i tamponi dei #novax.… - FraLauricella : La #lega lancia Minardo per la #regione. @Musumeci_Staff vuole chiarezza. 90 euro a settimana per i tamponi dei… -