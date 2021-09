Musica Cortese fa tappa in Slovenia seguendo le orme di Dante e di antichi trovatori (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 33 times, 33 visits today) Ultime notizie: Cosa fare nel week - end in Friuli? I principali eventi in programma Cosa fare nel weekend in Friuli? I principali eventi in programma Ricco ... Leggi su friulioggi (Di mercoledì 29 settembre 2021) (Visited 33 times, 33 visits today) Ultime notizie: Cosa fare nel week - end in Friuli? I principali eventi in programma Cosa fare nel weekend in Friuli? I principali eventi in programma Ricco ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica Cortese Musica Cortese fa tappa in Slovenia seguendo le orme di Dante e di antichi trovatori A Vila Vipole a Gori?ka Brda a due passi dal confine del goriziano. Dopo aver percorso in lungo e in largo la regione durante i mesi estivi, Musica Cortese il festival internazionale di musica antica nei centri storici del Friuli Venezia Giulia, torna con gli ultimi appuntamenti. E stavolta per una tappa più internazionale che mai. Venerdì ...

Musica Cortese, tappa internazionale sulle orme di Dante Dopo aver percorso in lungo e in largo la regione durante i mesi estivi, Musica Cortese il festival internazionale di musica antica nei centri storici del Friuli Venezia Giulia, torna con gli ultimi appuntamenti. E stavolta per una tappa più internazionale che mai. Venerdì ...

Musica Cortese, tappa internazionale sulle orme di Dante

