Mur, Fondo Italiano per la Scienza: primo bando per 50 milioni di euro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pubblicato il bando del Ministero dell’Università e della Ricerca che disciplina le procedure per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale finanziate con i 50 milioni di euro previsti per il 2021 dal Fondo Italiano per la Scienza istituito dal Governo con il decreto-legge Sostegni bis. Il Mur spiega che dei 50 milioni di euro, 20 milioni sono destinati al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti – Starting Grant – e 30 milioni per i progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati, gli Advanced Grant. Per ogni progetto selezionato nell’ambito della linea ‘Starting Grant’ sarà concesso un contributo in conto capitale corrispondente al totale dei ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Pubblicato ildel Ministero dell’Università e della Ricerca che disciplina le procedure per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale finanziate con i 50diprevisti per il 2021 dalper laistituito dal Governo con il decreto-legge Sostegni bis. Il Mur spiega che dei 50di, 20sono destinati al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori emergenti – Starting Grant – e 30per i progetti di ricerca fondamentale condotti da ricercatori affermati, gli Advanced Grant. Per ogni progetto selezionato nell’ambito della linea ‘Starting Grant’ sarà concesso un contributo in conto capitale corrispondente al totale dei ...

