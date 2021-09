Moviola Champions League | Çakir disastroso come il Var | Follie Kessie e il penalty

Advertising

Gazzetta_it : Severo il 2° giallo a Kessie. Il rigore non c'è: il Var non vede il mani di #Lemar - SilviaPrato1 : RT @Mau_Romeo: 2017/18 Quarti #JuveReal 0-3 Arbitro: Çakir???? Fallo su Cuadrado in area al 94°, l'arbitro fischia la fine del match ???VAR no… - milansette : Severo il 2° giallo a Kessie. Il rigore non c'è: il Var non vede il mani di Lemar - luigieannadaude : RT @Mau_Romeo: 2017/18 Quarti #JuveReal 0-3 Arbitro: Çakir???? Fallo su Cuadrado in area al 94°, l'arbitro fischia la fine del match ???VAR no… - MaurizioTorchi2 : RT @PianetaMilan: #MilanAtleticoMadrid 1-2, la #moviola: #Çakir letteralmente disastroso - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague #Champion… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Champions

Onestamente sorprendente come un arbitro esperto come Çakir, 53 partite in, una finale e sei semifinali della massima competizione europea in curriculum, finisca per dirigere come un arbitrucolo medio, facendosi condizionare (lui e il VAR Bitigen) anche in ......l'episodio Ladi Edmondo Pinna, sul Corriere dello Sport, dà 4,5 in pagella all'arbitro Cakir, responsabile di aver indirizzato il risultato di Milan - Atletico Madrid, in, con le ...Onestamente sorprendente come un arbitro esperto come Çakir, 53 partite in Champions, una finale e sei semifinali della massima competizione europea in curriculum, finisca per dirigere come un arbitru ...Shakhtar-Inter. Più che sufficiente la partita del romeno Istvan Kovacs, 37 anni, alla settima gara in Champions League (fase a gironi) della carriera (massimo è arrivato agli o ...