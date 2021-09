Mottarone: ex dipendente, 'problemi cabina 3 non annotati, Tadini diceva non cade' (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - I problemi alla cabina 3 della funivia del Mottarone erano presenti già nel 2019. Lo svela un ex dipendente, Stefano Carlo Gandini, che in procura a Verbania ha raccontato la sua esperienza lavorativa alla funivia, esperienza iniziata nel dicembre 2017 e terminata due anni dopo quando ha preferito licenziarsi. Al centro delle rivelazioni i problemi al sistema frenante della cabina 3 poi precipitata e in cui hanno perso la vita 14 persone. In particolare, l'uomo racconta come il 28 maggio 2017 insieme al capo servizio Gabriele Tadini (agli arresti domiciliari dopo l'incidente) abbiano effettuato il controllo della cabina 3. "Lo stesso - si legge nel verbale dell'ex dipendente - mi disse che andava tutto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Milano, 29 mag. (Adnkronos) - Ialla3 della funivia delerano presenti già nel 2019. Lo svela un ex, Stefano Carlo Gandini, che in procura a Verbania ha raccontato la sua esperienza lavorativa alla funivia, esperienza iniziata nel dicembre 2017 e terminata due anni dopo quando ha preferito licenziarsi. Al centro delle rivelazioni ial sistema frenante della3 poi precipitata e in cui hanno perso la vita 14 persone. In particolare, l'uomo racconta come il 28 maggio 2017 insieme al capo servizio Gabriele(agli arresti domiciliari dopo l'incidente) abbiano effettuato il controllo della3. "Lo stesso - si legge nel verbale dell'ex- mi disse che andava tutto ...

