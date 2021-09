Motomondiale | GP Argentina confermato in calendario fino al 2025

Advertising

sportli26181512 : Motomondiale, Argentina in calendario fino al 2025: Raggiunto ufficialmente l'accordo: dopo la conferma del GP di A… -

Ultime Notizie dalla rete : Motomondiale Argentina

Sky Sport

"Il rinnovo del contratto per tre stagioni con il Gran Premio derappresenta una bellissima notizia per il Mondiale della MotoGP? dato che dimostra come in quel territorio esista un grande ...Batta sventolava spesso un biglietto aereo dicendo che era per l', ultima prova del. Alla fine, però, i due firmarono il contratto e Batta confessò che in realtà si portava ...Il Gran Premio di Argentina rimarrà in calendario per ulteriori tre anni. Inizialmente i termini dell'accordo sarebbero scaduti nel 2022 ...Il Circuito Internacional de Termas de Rio Hondo presenterà dei grandi miglioramenti dentro e fuori dalla pista ...