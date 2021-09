MotoGP, Gran Premio di Argentina confermato in calendario fino al 2025 (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelle ultime ore Dorna Sports, il Ministero dello Sport e del Turismo argentino per mezzo dell’Istituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) e del Governo della Provincia di Santiago del Estero, insieme all’organizzatore locale Grupo OSD, hanno annunciato un nuovo accordo che assicura lo svolgimento del Gran Premio di Argentina di MotoGP per altri tre anni, fino al 2025. Il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, intervenuto in videoconferenza da Austin, in Texas, si è detto felice per il prolungamento dell’accordo: “Il rinnovo del contratto per tre stagioni con il Gran Premio de Argentina rappresenta una bellissima notizia per il Mondiale della MotoGP dato che dimostra come in quel territorio esista un ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nelle ultime ore Dorna Sports, il Ministero dello Sport e del Turismo argentino per mezzo dell’Istituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) e del Governo della Provincia di Santiago del Estero, insieme all’organizzatore locale Grupo OSD, hanno annunciato un nuovo accordo che assicura lo svolgimento deldidiper altri tre anni,al. Il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, intervenuto in videoconferenza da Austin, in Texas, si è detto felice per il prolungamento dell’accordo: “Il rinnovo del contratto per tre stagioni con ilderappresenta una bellissima notizia per il Mondiale delladato che dimostra come in quel territorio esista un ...

