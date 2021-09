MotoGP, Francesco Bagnaia e l’eredità di Valentino Rossi. L’Italia ha bisogno di un personaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si avvicina sempre di più il momento in cui Valentino Rossi darà il proprio addio al Motomondiale, almeno nelle vesti di pilota. Il Dottore saluterà la compagnia il pRossimo 14 novembre a Valencia, dopodiché comincerà a tutti gli effetti il “Dopo-Rossi”, un momento oltremodo temuto da chi si occupa di MotoGP in Italia, poiché il rischio è quello di assistere a un crollo di interesse attorno al campionato iridato a due ruote, almeno nel nostro Paese. Non sono poche le persone a dire che smetteranno di seguire il Motomondiale dopo il ritiro del quarantaduenne di Tavullia. In effetti almeno un paio di generazioni sono cresciute nel mito di Valentino. C’è chi ha assistito per intero alla sua parabola, vedendolo arrivare, imporsi, consacrarsi, dominare come pochi avevano fatto in passato, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Si avvicina sempre di più il momento in cuidarà il proprio addio al Motomondiale, almeno nelle vesti di pilota. Il Dottore saluterà la compagnia il pmo 14 novembre a Valencia, dopodiché comincerà a tutti gli effetti il “Dopo-”, un momento oltremodo temuto da chi si occupa diin Italia, poiché il rischio è quello di assistere a un crollo di interesse attorno al campionato iridato a due ruote, almeno nel nostro Paese. Non sono poche le persone a dire che smetteranno di seguire il Motomondiale dopo il ritiro del quarantaduenne di Tavullia. In effetti almeno un paio di generazioni sono cresciute nel mito di. C’è chi ha assistito per intero alla sua parabola, vedendolo arrivare, imporsi, consacrarsi, dominare come pochi avevano fatto in passato, ...

