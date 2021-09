Moto contro auto, Enrico è morto sul colpo. Si era sposato appena una mese fa (Di mercoledì 29 settembre 2021) Terribile incidente stradale, muore il 34enne Enrico Tavano. È successo sulla statale 7 bis, nel territorio di San Tammaro, in provincia di Caserta nella mattinata di martedì 28 settembre. Originario di Santa Maria Capua Vetere, era molto conosciuto nella cittadina ed era il figlio dello storico pasticciere Tavano; gestiva un bar in via Brezza, a Capua, e dopo il matrimonio, appena un mese fa, si era trasferito a Marcianise. A quanto si apprende dai media locali sembra che Enrico Tavano si sia schiantato con la sua Moto contro un’automobile che stava svoltando verso una pompa di benzina, nei pressi del distributore “Gallo”, è deceduto Enrico Tavano, 34 anni, titolare dell’omonima pasticceria che ha sede a Capua in via Brezza, in località Porta Roma. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Terribile incidente stradale, muore il 34enneTavano. È successo sulla statale 7 bis, nel territorio di San Tammaro, in provincia di Caserta nella mattinata di martedì 28 settembre. Originario di Santa Maria Capua Vetere, era molto conosciuto nella cittadina ed era il figlio dello storico pasticciere Tavano; gestiva un bar in via Brezza, a Capua, e dopo il matrimonio,unfa, si era trasferito a Marcianise. A quanto si apprende dai media locali sembra cheTavano si sia schiantato con la suaun’mobile che stava svoltando verso una pompa di benzina, nei pressi del distributore “Gallo”, è decedutoTavano, 34 anni, titolare dell’omonima pasticceria che ha sede a Capua in via Brezza, in località Porta Roma. ...

Advertising

CasonatoFranco : Popolo italiano, si riscontrano oggi i nefasti effetti. Una grande e nobile città come Milano viene definita 'liber… - 11Giuliano : Causa: Accusa un malore in moto e finisce contro un'auto: in ospedale il presidente di Aci Lucca, Luca Gelli - Lucc… - vic5074 : RT @atbparts: Porsche GT3 vs Honda CBR: quattro ruote contro una sola (…e neanche quella) [VIDEO VIRALE] #automotive #cars #car #auto #auto… - infoitinterno : Incidente in moto, Martina muore a 16 anni: si è scontrata contro il trattore del papà - infoitinterno : Si scontra con la sua moto da cross contro un trattore: travolta dalla legna, muore a 15 anni -