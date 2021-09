Morti sul lavoro, quattro nuovi incidenti portano il conto a dieci vittime in due giorni (Di mercoledì 29 settembre 2021) La lista delle «Morti bianche» era iniziata ieri, con la morte dei due operai all’Humanitas. Un dramma che coinvolge tutta la penisola Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 29 settembre 2021) La lista delle «bianche» era iniziata ieri, con la morte dei due operai all’Humanitas. Un dramma che coinvolge tutta la penisola

