Morti sul lavoro | Draghi legge i nomi delle vittime | “Cordoglio ai familiari | fenomeno che assume i contorni di una strage” – Video

"Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo, mio, per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico ed economico del Paese. La più sentita vicinanza ai familiari e ai loro cari". Lo dice il presidente del Consiglio, Mario Draghi in conferenza stampa, ricordando i morti. "È sempre di più una strage che continua ogni giorno".

'UNA STRAGE CHE CONTINUA OGNI GIORNO' Il premier Mario Draghi apre la conferenza stampa dopo il cdm esprimendo 'il più sentito cordoglio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato il Paese'. Il primo operaio è stato investito sulla A14, il secondo è morto sotto il crollo di una pensilina, il terzo è caduto da un'impalcatura. Tre morti sul lavoro a distanza di poche ore. È il tragico bilancio della giornata di oggi, mercoledì 29 settembre. Bilancio che conferma l'allarme sulle morti tra i lavoratori, dopo che solo ieri due operai sono morti. Giornata di particolare commozione a Taranto, dove il comitato "12 giugno" Vittime del Lavoro e del Dovere e del Volontariato ha organizzato la "giornata mondiale del cuore…per non dimenticare mai". La morte di un operaio a Mesagne e di un altro operaio che lavorava in un cantiere autostradale nel foggiano vanno ad aggiungersi alle altre tragedie sul lavoro che quotidianamente funestano il Paese.