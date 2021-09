Morti sul lavoro, basta chiacchiere: in Italia è urgente assumere ispettori (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Il 2021 sarà l’anno della ripresa anche delle Morti sul lavoro. I 7 casi nell’arco delle ultime 48 ore portano il totale a sfiorare quota 700. Se fosse confermata questa macabra tendenza, chiuderemo i 12 mesi in sensibile aumento rispetto al 2020, quando se ne registrarono 799. Tornando così ai numeri del pre-pandemia, con all’incirca un migliaio di decessi l’anno. Morti sul lavoro evitabili Parliamo di Morti sul lavoro che sarebbero in buona parte evitabili in presenza di controlli che impongano l’adozione di misure di sicurezza o il loro ripristino qualora siano state manomesse o, peggio, omesse del tutto. Come nel caso di Luana D’Orazio, l’operaia di Prato stritolata in un orditoio dal quale era stata rimossa una grata protettiva. Insomma, escludendo le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma, 29 set – Il 2021 sarà l’anno della ripresa anche dellesul. I 7 casi nell’arco delle ultime 48 ore portano il totale a sfiorare quota 700. Se fosse confermata questa macabra tendenza, chiuderemo i 12 mesi in sensibile aumento rispetto al 2020, quando se ne registrarono 799. Tornando così ai numeri del pre-pandemia, con all’incirca un migliaio di decessi l’anno.sulevitabili Parliamo disulche sarebbero in buona parte evitabili in presenza di controlli che impongano l’adozione di misure di sicurezza o il loro ripristino qualora siano state manomesse o, peggio, omesse del tutto. Come nel caso di Luana D’Orazio, l’operaia di Prato stritolata in un orditoio dal quale era stata rimossa una grata protettiva. Insomma, escludendo le ...

