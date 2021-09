Morisi, procuratrice di Verona: 'Non abbiamo divulgato noi la vicenda. Non c'è un secondo indagato'. Droga in casa e festino: cosa sappiamo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Angela Barbaglio, la procuratrice di Verona che gestisce l'indagine su Luca Moris i, in un'intervista al Corriere della Ser a, risponde alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini che ha ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Angela Barbaglio, ladiche gestisce l'indagine su Luca Moris i, in un'intervista al Corriere della Ser a, risponde alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini che ha ...

Advertising

Radio1Rai : Prosegue l’inchiesta per droga della Procura di Verona su Luca #Morisi, ex guru della comunicazione social di Matt… - siwel44it : RT @SimoneAlliva: 'L'unico indagato per questo procedimento è Luca #Morisi'. Lo ha detto al Giornale Radio Rai la procuratrice capo di Ve… - pameladiverona : RT @ultimenews24: Sul caso Luca Morisi, indagato per droga, 'chi dice cose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nos… - Andy_Crop : RT @SimoneAlliva: 'L'unico indagato per questo procedimento è Luca #Morisi'. Lo ha detto al Giornale Radio Rai la procuratrice capo di Ve… - villani_e : RT @cardinale_anna: Salvini prende schiaffi anche dai magistrati di Verona. #Morisi #salvinivergognati #29settembte La procuratrice di… -