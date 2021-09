Morisi indagato, Salvini insiste: “Attacco indegno alla Lega” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul caso Luca Morisi, indagato per droga, “mi sembra che nei confronti della Lega ci sia un trattamento arrogante e supponente” e che “l’Attacco nei confronti della Lega sia indegno di un Paese civile”. Matteo Salvini non ci sta e torna sull’indagine parlando ai microfoni di Radio Anch’io. “La vita privata non mi permetto di giudicarla, ho mai giudicato il figlio di Beppe Grillo indagato per stupro? Non mi permetto. L’arresto dei genitori di Renzi, i problemi privati di figli, cugini e nipoti? Condanno e condannerò ogni utilizzo di sostanze stupefacenti, ma chi consuma va aiutato perché ha dei problemi”, ribadisce il leghista, che sull’operato della ‘Bestia’ replica: “Sa quante minacce di morte ricevo io senza ‘Bestia’?”. E sulle notizie di stampa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 settembre 2021) Sul caso Lucaper droga, “mi sembra che nei confronti dellaci sia un trattamento arrogante e supponente” e che “l’nei confronti dellasiadi un Paese civile”. Matteonon ci sta e torna sull’indagine parlando ai microfoni di Radio Anch’io. “La vita privata non mi permetto di giudicarla, ho mai giudicato il figlio di Beppe Grilloper stupro? Non mi permetto. L’arresto dei genitori di Renzi, i problemi privati di figli, cugini e nipoti? Condanno e condannerò ogni utilizzo di sostanze stupefacenti, ma chi consuma va aiutato perché ha dei problemi”, ribadisce il leghista, che sull’operato della ‘Bestia’ replica: “Sa quante minacce di morte ricevo io senza ‘Bestia’?”. E sulle notizie di stampa ...

