Morisi indagato, Salvini al contrattacco prima del voto (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Un attacco gratuito alla Lega” a pochi giorni dal voto. Il caso Luca Morisi, indagato per droga, agita Matteo Salvini che ieri è passato al contrattacco lanciando l’ipotesi che la vicenda possa in qualche modo essere connessa con le imminenti elezioni e con la volontà di qualcuno di imbastire “un processo politico” al partito. “E’ surreale”, accusa il leghista. Nessun nome, nessun riferimento diretto o indiretto, ma Salvini intanto para i colpi puntando il dito, E il leader del Carroccio non è il solo nel centrodestra. Con lui infatti anche Giorgia Meloni, per la quale “certe cose vengono utilizzate politicamente”. Una cosa che “non è normale in uno Stato di diritto”, ha spiegato a ‘Porta a Porta’ parlando del caso. “Io parlo della ragione per la quale una notizia viene data ai ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 settembre 2021) “Un attacco gratuito alla Lega” a pochi giorni dal. Il caso Lucaper droga, agita Matteoche ieri è passato allanciando l’ipotesi che la vicenda possa in qualche modo essere connessa con le imminenti elezioni e con la volontà di qualcuno di imbastire “un processo politico” al partito. “E’ surreale”, accusa il leghista. Nessun nome, nessun riferimento diretto o indiretto, maintanto para i colpi puntando il dito, E il leader del Carroccio non è il solo nel centrodestra. Con lui infatti anche Giorgia Meloni, per la quale “certe cose vengono utilizzate politicamente”. Una cosa che “non è normale in uno Stato di diritto”, ha spiegato a ‘Porta a Porta’ parlando del caso. “Io parlo della ragione per la quale una notizia viene data ai ...

