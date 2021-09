Morisi | il racconto dell’escort romeno | «La droga ce l’ha data lui Ero terrorizzato e sono fuggito»

(Di mercoledì 29 settembre 2021) «incazzato per quello che sto leggendo sui giornali, le coseandate diversamente». A parlare in esclusiva su Repubblica a Giuliano Foschini e Fabio Tonacci è P.R., uno dei due ragazzi presenti alla festa e che il 14 agosto scorso ha portato i carabinieri nell’alloggio di Luca, ex spin doctor di Matteo Salvini. Modello ed escort di 20 anni, di nazionalità romena, ha detto che quella notte a casa digli ha «distrutto la vita». «Misentito male e. Con me ho prove, foto e messaggi che dimostrano che tutto ciò che vi dirò è la verità». L’incontro conP.R. ha raccontato di aver conosciutotramite un suo coetaneo, anch’egli, che vive come lui a Milano ed ...

Daldei vicini, dalle ricostruzioni dei quotidiani e dalle deduzioni della Procura, il quadro che emerge è cheabbia organizzato un festino con tre uomini nella sua mansarda, facendo ...A svelare dettagli e particolari sono in particolare i due romeni fermati all'uscita di casail 14 agosto scorso, dopo un festino a quanto emerge dala base di droga e sesso. I rumeni,...Il racconto del ventenne romeno: "Mi sono sentito molto male a causa delle sostanze assunte, sono scappato e ho chiamato i carabinieri" ...Il racconto del giovane: «Sono stato male per l’eccesso di consumo. In quella casa eravamo solo in tre. Non siamo stati fermati per caso: i carabinieri li ho chiamati io» ...