Morisi | il giallo del secondo indagato La procuratrice smentisce | poi corregge il tiro | «Non lo escludo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 settembre 2021) «Allo stato attuale non c’è un», ha detto ladi Verona Angela Barbaglio a proposito dell’inchiesta per droga che coinvolge l’ex social media manager della Lega Luca. «C’è un unicoed è», ha spiegato Barbaglio, prima di aggiungere: «Io ho riferito solo ciò che ricordavo quando mi è stata comunicata la notizia di reato, un mese e mezzo fa: e in quel momento riguardava solo la cessione di una sostanza liquida, che i due ragazzi (in un primo tempo io stessa non rammentavo se due o tre), asserivano essere droga. Cosa sia successo dopo, ovvero se il collega Aresu, nel proseguo delle indagini, sia arrivato ad iscrivere una o altre persone, non lo so, E non intendo riferire circostanze che riguardano lo stato attuale delle indagini, che non ...