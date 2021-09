Morisi | condotta penalmente irrilevante Inchiesta di Verona | parole pesanti | Caso Lega? Si è già sgonfiato

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Dopo essere esploso con grande eco mediatica, ildi Lucasembra potersi sgonfiare a breve. Più che altro rimarrà la sua valenza dal punto di vista politico, dato che offre un appiglio perfetto per attaccare lae soprattutto il segretario Matteo Salvini, dato cheera a tutti gli effetti l'uomo che lo ha guidato al successo tramite i social. L'avvocato Fabio Pinelli ha confermato all'autorità giudiziaria la piena disponibilità del suo assistito a chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Inoltre ha ribadito la piena convinzione della irrilevanza penale delladi, il quale non ha mai posseduto il flacone contenente il liquido oggetto di accertamenti. L'avvocato ha anche precisato che allo stato attuale non risulta coinvolto alcun “quarto uomo”, come ...

Ultime Notizie dalla rete : Morisi condotta

Corriere della Sera

E' arrivato il contrappasso. Il dente per dente. Alla Bestia, si risponde con Bestia e mezzo. Per carità, laimbarazzante di Luca, inutile negarlo, rischia di essere un colpo durissimo per la Lega. Certe ipocrisie sono politicamente indifendibili. Predicare posizioni rigidissime e poi ...... proprio tramite la Bestia gestita da, nei confronti dei protagonisti di fatti di cronaca. ...Non credo che si debba aspettare una sentenza per fare legittime valutazioni politiche sulla...“Allo stato non risulta coinvolto alcun ‘quarto uomo’ e, anzi, dagli atti nella legittima disponibilità della difesa, risulta sottoposta a indagine solo un’ulteriore persona oltre a Morisi”. È quanto ...La nota dell’avvocato Fabio Pinelli, che assiste Luca Morisi, ex responsabile della comunicazione social di Matteo Salvini: «Nella casa non c’era un quarto uomo» ...