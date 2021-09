Morgane-Detective Geniale anticipazioni ultima puntata | il gran finale

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 29 settembre 2021)è arrivata come un uragano su Rai 1 e ha conquistato il pubblico della prima rete. Siamo lontani certo, dai 10 milioni di spettatori che in Francia sono stati travolti dalla rossa consulente della polizia di Lille e dal suo quoziente intellettivo super. Ma i 4 milioni di spettatori che si sono appassionati alla serie, restano comunque un ottimi risultato per la Rai che con una minima spesa, ha portato in prima serata una fiction di ottimo livello che ha reso forse anche più delle aspettative ( e di alcuni prodotti andati in onda in prime time, costati molto di più). Siamo arrivati però al, visto che martedì prossimo andranno in onda gli ultimi episodi di. Martedì 5 ottobre 2021 vedremo la quarta e...