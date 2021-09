Mondadori e Mediaset i migliori luoghi di lavoro (Di mercoledì 29 settembre 2021) Mondadori e Mediaset i “media” dove si lavora meglio Il Giornale, pagina 15, di Cinzia Meoni. La galassia Berlusconi è il posto migliore dove lavorare in Italia nel settore dei media e della comunicazione secondo la ricerca Italy’s Best employers 2022. Mondadori conquista il primo posto tra gli editori con un punteggio di 8,43 punti grazie a cui precede, a stretto giro, Mediaset. Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, a cui fanno capo le due società media, batte così il Gruppo Feltrinelli che totalizza 8,2 punti, la Rai con 8,09, Sky con 7,92 punti e Kantar Media con 7,01 punti. L’indagine realizzata da Statista con il Corriere della sera rileva, annualmente, le condizioni che garantiscono ai dipendenti il migliore posto di lavoro tra piani di welfare e di smart working flessibili, dialogo, ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 29 settembre 2021)i “media” dove si lavora meglio Il Giornale, pagina 15, di Cinzia Meoni. La galassia Berlusconi è il posto migliore dove lavorare in Italia nel settore dei media e della comunicazione secondo la ricerca Italy’s Best employers 2022.conquista il primo posto tra gli editori con un punteggio di 8,43 punti grazie a cui precede, a stretto giro,. Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, a cui fanno capo le due società media, batte così il Gruppo Feltrinelli che totalizza 8,2 punti, la Rai con 8,09, Sky con 7,92 punti e Kantar Media con 7,01 punti. L’indagine realizzata da Statista con il Corriere della sera rileva, annualmente, le condizioni che garantiscono ai dipendenti il migliore posto ditra piani di welfare e di smart working flessibili, dialogo, ...

