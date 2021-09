Miss Showgirl Italia Talent | vince Giusy Iacuzzo di Pontecagnano

Advertising

cilentonotizie : MISS SHOWGIRL ITALIA TALENT, ALLA FINALE REGIONALE CAMPANIA LA PIU’ BELLA E’ GIUSY IACUZZO -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Showgirl

Cilento Notizie

La romana ha esordito prima come modella prendendo parte a 'Italia' per poi diventare ... Rispetto agli altri compleanni, questa volta la bellanon ha postato nulla sui social. In un'epoca ...'Prometti che me lo fai vedere', ha allora chiesto lache sperava di incontrare Alessandro ... l'imprenditrice e figlia del patron diItalia Patrizia Mirigliani, è arrivata addirittura a ...VELLETRI (attualità) - Claudia Motta è già molto conosciuta per le sue esperienza televisive, in particolare per il suo ruolo di showgirl nel programma Mediaset Tiki Taka condotto da Piero Chiambretti ...È stato il fascino di Claudia Motta a conquistare la giuria di Miss Mondo Italia 2021, la 21enne si è aggiudicata la fascia da reginetta.